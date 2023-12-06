Наличие кошки в доме связали с риском шизофрении

Schizophrenia Bulletin: найдена связь между наличием кошки в доме и шизофренией

Ученые Квинслендского центра исследований психического здоровья в Австралии обнаружили связь между наличием кошки в доме и повышенным риском развития шизофрении. Результаты исследования опубликованы в журнале Schizophrenia Bulletin.

Специалисты проанализировали 17 научных работ, опубликованных за последние 44 года и охватывающих 11 стран, включая США и Великобританию. Оказалось, что у людей, контактировавших с кошками в возрасте до 25 лет, вероятность развития шизофрении была примерно вдвое больше.

Эта корреляция объясняется существованием паразита под названием Toxoplasma gondii, или сокращенно T. gondii, который обычно встречается у домашних кошек. Этот паразит может попасть в организм человека через укус кошки, после чего проникает в центральную нервную систему и влияет на нейротрансмиттеры в мозге. Это, в свою очередь, может привести к изменениям личности, появлению психотических симптомов и развитию психических расстройств, в том числе шизофрении.

Симптомы обычно проявляются в возрасте от 16 до 30 лет, хотя бывают редкие случаи заболевания и у детей. Позитивные симптомы влекут за собой нарушения, которые «добавляются» к личности человека, включая галлюцинации, бред и расстройства мышления, характеризующиеся необычными или дисфункциональными моделями мышления. Негативные симптомы включают потерю определенных способностей личности, снижение удовольствия от повседневной жизни и трудности с началом и поддержанием деятельности.

Когнитивные симптомы включают изменения в памяти, а также проблемы с концентрацией внимания, рабочей памятью и способностью понимать и использовать информацию для принятия решений.

Однако исследование подверглось критике со стороны других ученых, которые утверждают, что он не учитывает должным образом другие потенциальные факторы, такие как социальное и экономическое происхождение и семейный анамнез. Кроме того, 15 из 17 включенных в анализ исследований были исследованиями типа «случай-контроль», слабой стороной которых являются частые ложные ассоциации.