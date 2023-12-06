Делегат от России получила посылку провокационного содержания

Член делегации РФ в Вене получила посылку провокационного содержания от анонима

Член делегации России в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова получила посылку провокационного содержания от анонима. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первого декабря мной, официальным членом правительственной делегации Российской Федерации, была получена анонимная посылка провокационного содержания. Мы расцениваем это как отвратительное проявление антироссийской "гибридной войны"», — сказала она.

По ее словам, делегация России информировала о случившемся национальные органы безопасности и направила ноту в МИД Австрии. Кроме того, полицейское управление Вены было незамедлительно уведомлено о сути инцидента, Москва рассчитывает продолжение эффективного содействия австрийской стороны в обеспечении безопасности российских дипломатических представителей от провокационных посягательств на их жизнь и здоровье, добавила Жданова.

Ранее российской делегации в Вене не позволили возложить цветы к памятнику советским воинам. От российских делегатов при выдаче виз требовали подписать документ о том, что они обязуются не участвовать в мероприятиях, которые не значатся в программе Парламентской ассамблеи.