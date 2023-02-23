Российской делегации в Вене не дали возложить цветы к памятнику советским воинам

Российской делегации в Вене не позволили возложить цветы к памятнику советским воинам. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил РИА Новости посол в Австрии Дмитрий Любинский.

Дипломат рассказал, что от российских делегатов при выдаче виз требовали подписать документ о том, что они обязуются не участвовать в мероприятиях, которые не значатся в программе Парламентской ассамблеи. Это коснулось и церемонии возложения цветов.

В итоге руководители российских диппредставительств в Вене возложили к монументу два венка — от них самих и от делегации Федерального собрания, добавил посол.

Ранее 23 февраля президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Таким образом он в День защитника Отечества почтил память павших воинов.

21 февраля стало известно, что Литва решила бойкотировать сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене из-за того, что в ней участвует делегация из России. Ранее также сообщалось, что представители 20 стран, входящих в ОБСЕ, попросили Австрию не пускать представителей России на заседание Парламентской ассамблеи.