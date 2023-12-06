Директоров «Крымэнерго» уволили из-за некачественной работы после шторма

Аксенов: директоров «Крымэнерго» уволили за некачественную работу после шторма

Первый заместитель гендиректора и начальник оперативно-диспетчерского управления «Крымэнерго» уволены из-за неудовлетворительной работы во время устранения последствий шторма в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Две основные проблемы, с которыми столкнулись граждане, — невозможность дозвониться на горячую линию или обратиться к должностным лицам напрямую, используя соцсети, а также чрезмерно затянутый процесс возобновления подачи электроэнергии», — сообщил Аксенов.

В конце ноября на Крым и Севастополь обрушился ураган, света лишились более 1,2 миллиона человек.