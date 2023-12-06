Игроков PlayStation начали блокировать без объяснений

The Verge: геймеры PlayStation пожаловались на бан аккаунта без объяснений

Sony начала массово блокировать аккаунты пользователей приставки и сервисов PlayStation по всему миру. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты портала обратили внимание на публикацию Reddit, автор которой заявил, что получил бан от PlayStation. По словам пользователя под ником Khvicha_thegoat, он «не сделал ничего плохого», но был заблокирован в системе. Геймер пожаловался, что получил сообщение о вечной блокировке аккаунта из-за нарушения пользовательского соглашения. Это стандартное уведомление, которое отправляется в автоматическом режиме.

В комментариях под публикацией, которая менее чем за сутки собрала 1,5 тысячи лайков, многие игроки рассказали, что тоже были заблокированы. Журналисты The Verge заявили, что Sony пока что не объяснила свои действия и не признала проблему.

Один из посетителей Reddit под ником Moonblinks сообщил, что связался со службой поддержки PlayStation. Специалисты якобы рассказали, что проблема имеет технический характер, связана с резервным копированием данных пользователей PS и будет исправлена в ближайшее время.

В конце ноября геймеры обнаружили в игре Assassin's Creed Odyssey от Unisoft всплывающую на весь экран рекламу. Позже в компании заявили, что реклама появилась из-за технической ошибки.