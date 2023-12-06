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11:10, 6 декабря 2023Экономика

Греф раскрыл число клиентов в Сбере

Греф заявил, что в Сбере насчитывается 108 миллионов клиентов-физлиц

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф раскрыл чисто клиентов и акционеров кредитной организации. Об этом он заявил в ходе «Дня инвестора».

По его словам, сейчас в Сбере числятся 108 миллионов клиентов из числа физических лиц и 3,2 миллиона клиентов — юридических лиц. Греф отметил, что за три года число клиентов-физлиц увеличилось на 10 миллионов, когда как показатель среди юрлиц вырос на 500 тысяч.

«Мы столкнулись с последствиями пандемии, с беспрецедентными санкциями, потерей международных активов, заморозкой активов, мы с толкнулись с уходом всех вендеров, которые обеспечивали нашу устойчивость и долгие годы работы наших систем, мы столкнулись с беспрецедентным уровнем кибератак. И, оглядываясь назад, я могу сказать, что мы достойно прошли через все эти испытания», — рассказал глава организации.

В среду, 6 декабря, Сбер проводит традиционный «День инвестора», в рамках которого рассказывает о результатах реализации Стратегии развития бизнеса в 2021-2023 годах и представляет новую Стратегию до 2026 года. Также топ-менеджмент объявляет ключевые параметры обновленной дивидендной политики. В «Дне инвестора» примут участие представители ведущих инвестиционных фондов, брокерские компании, крупнейшие клиенты банка и партнеры.

День инвестора
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