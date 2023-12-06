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21:05, 6 декабря 2023Спорт

Игрок «Локомотива» объяснил пользу трансферов в европейские клубы для россиян

Наир Тикнизян назвал трансфер в европейский клуб шагом вперед для россиян
Наир Тикнизян (справа)

Наир Тикнизян (справа). Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полузащитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал, почему российским футболистам нужно уезжать в европейские клубы. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок объяснил, что это принесет пользу футболистам и станет для них шагом вперед. «Будем честны, уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в РПЛ, плюс там есть еврокубки. И когда я говорю о том, что нужно уезжать, то подразумеваю под этим только самое положительное», — заявил Тикнизян.

12 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из РПЛ много раз. Тренер объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

Тикнизян в нынешнем сезоне провел 15 матчей в чемпионате России. На его счету пять голов и две голевые передачи.

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      Алексей Гусев
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