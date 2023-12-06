Испугавшийся человека орлан на Сахалине попал на видео

Встреча жителя Сахалина с крупным орланом попала на видео

Житель Сахалина заметил на острове орлана — крупную хищную птицу. Их встреча попала на видео, ролик был опубликован в Telegram-канале «Туризм. Сахалин. Курилы».

На кадрах видно, как орлан ходит по заснеженной земле, а затем резко срывается с места, испугавшись человека. «А я готов был шаурму ему отдать», — отметил автор в подписи к посту.

Орлан — достаточно большая птица. Его длина может достигать 75-100 сантиметров, размах крыльев — 2-2,4 метра, а масса, как правило, составляет от 3 до 6,5 килограмма. Он питается рыбой, мелкими млекопитающими, другими птицами, падалью.

Ранее группа туристов во время путешествия по острову Кунашир встретила стаю редких птиц. На кадрах было запечатлено семейство японских журавлей — пара взрослых птиц и два птенца. Они расположились на болоте, в окружении высокой травы, и не испугались проезжающего мимо автомобиля.