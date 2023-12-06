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13:37, 6 декабря 2023Мир

Киев назвали неспособным вести военные операции без Запада

Захарова заявила, что Киев неспособен вести военные операции без помощи Запада

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев неспособен вести военные операции без помощи Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Нет никаких сомнений, что эти планы контрнаступления — или как они называют свой чудовищный провал — разрабатывались не в Киеве. У киевского режима такого потенциала нет», — заявила она.

По ее словам, в будущем на создание неких инфраструктурных военно-стратегических возможностей для самостоятельного ведения подобных боевых действий у Украины просто нет материальной базы. Все это дает исключительно Запад.

Вооруженные силы Украины являются исполнителями воли западных стран, в первую очередь США и Великобритании, которые выступают как наводчики, добавила Захарова.

Ранее в США спрогнозировали окончание конфликта на Украине. Конфликт на Украине закончится взятием Российской армией Одессы для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя, заявил офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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      Виктория Кондратьева
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