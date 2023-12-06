Захарова заявила, что Киев неспособен вести военные операции без помощи Запада

Киев неспособен вести военные операции без помощи Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Нет никаких сомнений, что эти планы контрнаступления — или как они называют свой чудовищный провал — разрабатывались не в Киеве. У киевского режима такого потенциала нет», — заявила она.

По ее словам, в будущем на создание неких инфраструктурных военно-стратегических возможностей для самостоятельного ведения подобных боевых действий у Украины просто нет материальной базы. Все это дает исключительно Запад.

Вооруженные силы Украины являются исполнителями воли западных стран, в первую очередь США и Великобритании, которые выступают как наводчики, добавила Захарова.

Ранее в США спрогнозировали окончание конфликта на Украине. Конфликт на Украине закончится взятием Российской армией Одессы для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя, заявил офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.