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20:42, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная ведущая рассказала о позеленевшем от ее шутки Якубовиче

Ведущая Коваль заявила, что Якубович позеленел от ее шутки на тему «Поля чудес»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывшая ведущая тревел-шоу «Орел и решка», популярная блогерша Юлия Коваль рассказала, что однажды пошутила над актером и телеведущим Леонидом Якубовичем. В шоу AgentShow своей коллеги Анастасии Ивлеевой она рассказала, что шутка не понравилась Якубовичу. Выпуск опубликован во «ВКонтакте».

«Один раз я пошутила про "крутите барабан", он позеленел просто», — рассказала Коваль, добавив, что тогда играла в теннис с Якубовичем. Ивлеева в ответ отметила, что ведущий «Поля чудес» за долгие годы существования передачи наверняка устал от таких шуток.

Ранее Якубович признался, что иногда испытывает небольшое сожаление из-за того, что долго работает в «Поле чудес». По мнению ведущего, он мог реализовать себя и в других проектах.

Леонид Якубович стал ведущим «Поля чудес» в 1991 году, сменив на этой должности Владислава Листьева. Впоследствии он признавался, что хотел покинуть проект в начале работы над ним. Помимо того, ведущий заявлял, что не смотрел ни одного выпуска телеигры «Поле чудес».

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      Олег Давыдов
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