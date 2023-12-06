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16:05, 6 декабря 2023Экономика

Названы страны Евросоюза с меньше всего работающими жителями

Rexecode: меньше всех в Евросоюзе работают жители Финляндии, Франции и Швеции
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Unsplash

По итогам 2022 года наименьшая продолжительность работы в странах Евросоюза зафиксирована в Финляндии. Один сотрудник при полной занятости тратит в год на работу 1640 часов, это 205 дней при восьмичасовом рабочем дне, как в России. К такому выводу пришел французский исследовательский центр Rexecode.

Вторыми в этом списке стали французы — 1668 часов, а третьими — шведы, у которых набралось 1672 часов работы в год. В Германии люди в среднем в 2022 году отработали 1790 часов.

Самой работающей страной Евросоюза оказалась Румыния. Там один сотрудник в год нарабатывает 2043 часа (255 рабочих дней при восьмичасовом рабочем дне). Следом за Румынией идут еще две страны на Юге Европы — Болгария и Греция, у который 1998 часов и 1943 часа в год соответственно.

Ранее глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер усомнился в том, что четырехдневная рабочая неделя может в обозримом будущем стать новой нормой для его страны. По его мнению, избежать снижения продуктивности не получится, а повысить благосостояние общества с помощью меньшего объема работы не удавалось еще никому

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