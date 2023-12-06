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17:26, 6 декабря 2023Россия

Матвиенко призвала изменить должности президентов палат адвокатов и нотариусов

Матвиенко захотела изменить должности президентов палат адвокатов и нотариусов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла излишне громкими наименования должностей глав Федеральной палаты адвокатов России и Федеральной нотариальной палаты — в обоих случаях это президент. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает ТАСС.

«Я хотела, кстати, спросить: не громоквато — президент? Я считаю, что в России должен быть один президент. Может, как-то по-другому называться?» — спросила она.

Политик также добавила, что «есть другие не менее знаковые названия».

Ранее Валентина Матвиенко призвала Минздрав России активнее продвигать важные проекты, которые лежат в Государственной Думе годами. Она обратилась к заместителю министра здравоохранения Олегу Салагаю и отметила, что к ведомству есть вопросы в части сопровождения законопроектов и их принятия.

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      Игорь Дмитров
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