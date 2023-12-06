МИД РФ ответил на данные о готовности британских дипломатов давить на Украину

Захарова: Британия пытается строить из себя миротворцев в конфликте на Украине

Великобритания пытается строить из себя миротворца в конфликте на Украине. Так на данные о готовности британских дипломатов давить на Киев, чтобы тот начал переговоры с Москвой, ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Возможно, подобными утечками сейчас британские власти пытаются проявить себя или сделать вид, что они такие заявленные миротворцы. Но для того, чтобы такая идеология не то, чтобы восторжествовала, а просто имела бы право на существование, нужно, во-первых, говорить об этом открыто, а во-вторых, подтверждать это делами», — сказала дипломат.

По ее словам, пока позиция Лондона, наоборот, подтверждает запрет и «всяческие ухищрения», чтобы отговорить украинские власти от переговоров с Россией.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заверил, что королевство не откажется от помощи Украине и продолжит оказывать не меньшую поддержку, чем в прошлые годы.