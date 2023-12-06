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07:20, 6 декабря 2023Россия

Минздрав раскрыл причину отравления более 40 рабочих на Камчатке

Минздрав назвал причиной отравления 41 рабочего на Камчатке гастроэнтерит

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Причиной отравления рабочих на стройке нового терминала Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в Елизове на Камчатке стал гастроэнтерит. Такую причину назвал замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и легкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет», — сказал Мельников.

Он уточнил, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. В кафе, где питались рабочие, сотрудники Роспотребнадзора и Минздрава проводят расследование.

Об отравлении рабочих на Камчатке стало известно в среду, 6 декабря. Мужчины отравились на стройке нового терминала главного аэропорта российского региона в городе Елизово. 41 человек был госпитализирован с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта.

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      Анастасия Шейкина
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