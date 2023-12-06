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17:33, 6 декабря 2023Из жизни

Семья мормонов рассказала об их истинном отношении к многоженству и еде

Кадр: Peter Santanello / YouTube

Семья мормонов рассказала о своем образе жизни и развеяла мифы о многоженстве. Об этом пишет издание Daily Mail.

Дэвид и Дженнифер Роура живут в американском штате Юта. И он, и она — последователи Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Супруги сразу же опровергли заблуждение, что среди всех мормонов распространены полигамные отношения и многоженство. По словам Дэвида, даже в прошлом многоженство практиковали лишь несколько процентов мормонов. Такой вид отношений считался чем-то вроде наказа, исходившего от Бога. Дженнифер добавила, что сейчас сторонников полигамии, вероятно, отлучили бы от церкви, потому что это устаревшая практика.

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Говоря об ограничениях в еде, супруги Роура рассказали, что жестких запретов для мормонов не существует. Главное правило — это умеренность. Это значит, что в небольшом количестве есть можно все. Мормоны также воздерживаются от продуктов, которые вызывают привыкание. В эту категорию попадают, например, кофе и алкоголь.

Семейная пара также добавила, что вера не диктует им размер семьи и не определяет, с какими людьми они могут общаться, а с какими — нет. По их словам, ядро мормонской веры — это понимание, что все люди — дети Божьи и ко всем окружающим нужно относиться с уважением и любовью.

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      Антонина Черташ
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