Женщина пожаловалась на скуку от частого секса втроем

Одинокая женщина решила стать свингером и пожаловалась на скуку от секса втроем. Об этом пишет Daily Star.

39-летняя Сара из Торонто, Канада, рассказала, что решила вступить в свингер-сообщество несколько лет назад, потому что чувствовала себя «сексуально фрустрированной» женщиной среднего возраста. После десяти лет без секса и без отношений она решила воплотить мечту о сексе втроем без помощи партнера.

Сара призналась, что поначалу было страшновато, но беспокойство исчезло после первого удачного опыта. Теперь она считает себя настолько «опытной свингершей», что просто секс втроем ей уже наскучил. Сара начала больше экспериментировать, участвовать в групповых сессиях, в оргиях и даже стала организовывать групповой секс для друзей.

Хотя она думала, что ей будет сложно найти партнера, который принял бы ее образ жизни, в итоге она встретила мужчину из свингерского сообщества. Пара встречается уже пять месяцев.

После серии успешных секс-экспериментов Сара завела YouTube-блог с названием «Единорог из Торонто» (Toronto Unicorn) и стала делиться своим опытом свингерства. Она выбрала такое название, потому что, хотя количество одиночек и особенно женщин-одиночек среди свингеров растет, они по-прежнему считаются редкими и нетипичными участниками свингер-сессий. Когда люди говорят Саре об этом, она всегда предлагает подумать, можно ли вообще устроить секс втроем, если в нем будут участвовать только пары.

Ранее семейная пара рассказала, что они разуверились в своей привлекательности после того, как решили найти партнера для секса втроем. По словам супругов, ни в секс-клубах, ни на сайтах знакомств никто не захотел присоединиться к ним в спальне.