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19:19, 6 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о причастности СБУ к подрыву автомобиля с депутатом ЛНР

«Общественное»: СБУ причастна к убийству депутата ЛНР Олега Попова

Кадр: Следственный комитет РФ

К подрыву автомобиля с депутатом Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Олегом Поповым причастна Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источники сообщает «Общественное» и ряд других украинских СМИ.

Собеседник телеканала назвал Попова «вполне законной целью».

6 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что машину с Поповым взорвали террористы. Позже депутат Юрий Юров сообщил, что на его коллегу было совершено покушение возле стадиона «Авангард» в Луганске. Парламентарий получил ранения, несовместимые с жизнью.

В прошлом Олег Попов служил в разведке ЛНР. В сентябре 2022 года на него также покушались.

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