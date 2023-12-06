Рогов заявил о причастности террористов к подрыву машины с депутатом ЛНР

Рогов назвал терактом подрыв машины с депутатом Народного собрания ЛНР Поповым

Начало событий в новости В Луганске совершено покушение на депутата Народного Совета

Автомобиль с депутатом Народного совета Луганской Народной Республики Олегом Поповым взорвали террористы. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, народный избранник выжил, но ранен. Теракт совершен возле стадиона в центре Луганска.

О покушении на Попова стало известно ранее 6 декабря. Он в прошлом служил в разведке ЛНР. В сентябре 2022 года на него также покушались. Тогда он рассказывал, что, проснувшись, увидел над собой мужчину с ножом. Попов в него выстрелил, но спецслужбы сообщили о его гибели, чтобы выйти на след заказчиков.

В феврале выяснилось, что Попов жив и вышел на работу.