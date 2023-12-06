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15:56, 6 декабря 2023Силовые структуры

В Луганске совершено покушение на депутата Народного Совета

В Луганске подорвали автомобиль депутата Народного Совета ЛНР Попова, он ранен

Кадр: Telegram-канал «МЛНР Live»

В Луганске совершено покушение на депутата Народного Совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Олега Попова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Парламентарий получил ранения. Его машина была подорвана у местного стадиона.

Попов в прошлом служил в разведке ЛНР. В сентябре 2022 года на него также покушались. Тогда он рассказывал, что, проснувшись, увидел над собой мужчину с ножом. Попов в него выстрелил, но спецслужбы сообщили о его гибели, чтобы выйти на след заказчиков.

В феврале выяснилось, что Попов жив и вышел на работу.

1 декабря сообщалось, что в Запорожской области арестовали фигурантов уголовного дела о подрыве автомобиля главы поселка городского типа Михайловка Ивана Сушко. По версии следствия, они с мая 2022 года по заданию Службы безопасности Украины установили слежку за главой поселка, изготовили самодельное взрывное устройство и прикрепили его на машину Сушко. Впоследствии один из обвиняемых привел устройство в действие.

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      Любовь Ширижик
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