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15:54, 1 декабря 2023Силовые структуры

Обвиняемых в подрыве автомобиля главы Михайловки арестовали

В Запорожской области арестовали фигурантов дела об убийстве главы Михайловки

Фото: РИА Новости

В Запорожской области арестовали фигурантов уголовного дела о подрыве автомобиля главы поселка городского типа Михайловка Ивана Сушко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Владимира Тетерева, Алексея Кириченко, Александра Ляховченко, Дмитрия Новикова и Данила Смола обвинили в преступлении по пункту «б» части 3 статьи 295 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По версии следствия, фигуранты с мая 2022 года по заданию Службы безопасности Украины установили слежку за главой поселка, изготовили самодельное взрывное устройство и прикрепили его на машину Сушко. Впоследствии один из обвиняемых привел устройство в действие.

О покушении, в результате которого Сушко был лишен жизни, стало известно 24 августа 2022 года. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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      Илона Палей
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