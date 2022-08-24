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Появилось видео подрыва автомобиля главы Михайловки

Опубликованы кадры подрыва автомобиля главы Михайловки Ивана Сушко, он погиб

Появилось видео, запечатлевшее момент подрыва автомобиля главы администрации населенного пункта Михайловка Запорожской области Ивана Сушко. Кадры публикуют «Известия».

О гибели Сушко стало известно утром в среду, 24 августа. Взрывное устройство заложили под сиденье автомобиля. В результате детонации глава населенного пункта был тяжело ранен, затем доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Ранее сообщалось о покушении на главу Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. Несмотря на множественные ранения, он остался жив.

Василий Мека
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