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17:22, 6 декабря 2023Силовые структуры

Один человек был лишен жизни в результате подрыва машины с депутатом ЛНР

В ЛНР сообщили о смерти человека из-за подрыва автомобиля с депутатом Поповым
Начало событий в новости В Луганске совершено покушение на депутата Народного Совета

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Из-за взрыва автомобиля с депутатом Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Олегом Поповым был лишен жизни один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава республики Наталию Пащенко.

По ее словам, прибывшая на место бригада медиков обнаружила сильно обгоревшего мужчину. Его личность предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

О покушении на Попова у стадиона «Авангард» в Луганске стало известно в среду, 6 декабря. В результате подрыва автомобиля парламентарий получил ранения.

Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о причастности террористов к покушению на депутата.

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      Олеся Мицкевич
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