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17:31, 6 декабря 2023Силовые структуры

Смерть депутата Народного совета ЛНР Олега Попова подтвердил его коллега

Стало известно о смерти депутата ЛНР Олега Попова в результате покушения

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Стало известно о гибели в результате покушения возле стадиона в Луганске депутата Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Олега Попова. Об этом в среду, 6 декабря, со ссылкой на депутата Юрия Юрова сообщает РИА Новости.

Депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров подтвердил гибель коллеги в результате покушения. Ранее 6 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что автомобиль с депутатом Народного совета Луганской народной республики Олегом Поповым взорвали террористы.

В прошлом Олег Попов служил в разведке ЛНР. В сентябре 2022 года на него также покушались.

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      Владимир Седов
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