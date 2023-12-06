Смерть депутата Народного совета ЛНР Олега Попова подтвердил его коллега

Стало известно о смерти депутата ЛНР Олега Попова в результате покушения

Стало известно о гибели в результате покушения возле стадиона в Луганске депутата Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Олега Попова. Об этом в среду, 6 декабря, со ссылкой на депутата Юрия Юрова сообщает РИА Новости.

Депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров подтвердил гибель коллеги в результате покушения. Ранее 6 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что автомобиль с депутатом Народного совета Луганской народной республики Олегом Поповым взорвали террористы.

В прошлом Олег Попов служил в разведке ЛНР. В сентябре 2022 года на него также покушались.