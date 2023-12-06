Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации депутата Народного Совета

СК: после убийства депутата Попова в ЛНР возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после ухода из жизни депутата Народного Совета Луганской народной республики (ЛНР) Олега Попова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) региона.

Действия неизвестного квалифицировали по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт»), части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ») и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ. Расследование проводится при сопровождении ФСБ. Сейчас на месте подрыва автомобиля с парламентарием работают следователи, криминалисты и эксперты СК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

О покушении на депутата стало известно 6 декабря. В результате подрыва автомобиля Попов получил ранения, после которых не смог выжить.