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16:12, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

На Варламова составили еще один протокол за неуказание статуса иноагента

На блогера Варламова составили второй протокол за неуказание статуса иноагента
Илья Варламов

Илья Варламов. Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

На российского блогера Илью Варламова (внесен Минюстом России в список иноагентов) составили второй протокол за неуказание статуса иностранного агента в соцсетях. О еще одном нарушении со стороны блогера в среду, 6 декабря, сообщает ТАСС.

В Мещанском суде Москвы сообщили, что блогер не снабдил три публикации в Telegram плашкой, сообщающей о статусе иноагента. О первом протоколе также стало известно 6 декабря.

Варламова обвиняют в нарушении статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Дата судебного заседания пока не назначена.

В августе блогера оштрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Он не оставил в постах в Telegram предупреждающий о статусе иноагента текст.

Варламова внесли в реестр иностранных агентов в марте. В Минюсте сообщили, что блогер распространял недостоверную информацию о решениях, принятых публичной властью, а также получал поддержку из иностранных источников.

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