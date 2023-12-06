Премьер Норвегии Стере назвал чествование националиста Гунько в Канаде позором

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал позором чествование украинского националиста Ярослава Гунько, служившего дивизии СС «Галичина», в парламенте Канады. Об этом он заявил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Запись их беседы доступна в Telegram.

«То, что произошло в канадском парламенте, я думаю, это был позор», — заявил западный политик пранкерам, позвонившим ему от лица высокопоставленного африканского чиновника.

В этом же разговоре Стере заявил, что для разрешения конфликта между Россией и Украиной нужно искать дипломатические пути. Он сказал, что хочет, чтобы другие государства поспособствовали этому.

22 сентября на заседании парламента Канады, собранного в честь визита Владимира Зеленского, среди присутствующих оказался также и Гунько, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских». Позднее выяснилось, что он служил в дивизии СС. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал присутствие этого человека на заседании ужасной ошибкой.

Все войска СС, в которые входила и добровольческая дивизия «Галичина», в составе которой числился Гунько, признана Нюрнбергским военным трибуналом преступной организацией.