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12:06, 6 декабря 2023Экономика

Раскрыт резерв для вывода на рынок труда России новых работников

«Ъ»: усложнение доступа к пособиям для самозанятых в РФ расширит круг работников

Фото: Etienne Boulanger / Unsplash

Поправки, предложенные Министерством труда, которые ужесточают требования к доходу от самозанятости для доступа к пособиям, сподвигнут значительную долю россиян, оформляющих этот статус формально, активнее увеличивать оборот как самозанятые, пишет «Коммерсант».

Журналисты, проанализировавшие данные о востребованности этой категории работников, уточнили, что, по данным группы «Актион», самозанятые сейчас сотрудничают примерно с половиной российского малого и среднего бизнеса. В то же время многие оформляются самозанятыми, только чтобы иметь право претендовать на единое пособие для семей с детьми, и на практике находятся в резерве рынка труда.

По данным ФНС, сейчас в России зарегистрировано более девяти миллионов самозанятых. При этом, как отмечают в ведомстве, почти половина из них (более четырех миллионов) зарабатывают до пяти тысяч рублей в год, что, «конечно, не позволяет считать их полноценными работниками».

Отмечается, что инициированные изменения правил выдачи пособий не позволят продолжить обходить правило «нулевого дохода», поскольку в случае их принятия органы соцзащиты смогут считать самозанятость работой при минимальном доходе свыше двух МРОТ в год (с 2024 года — 38,4 тысячи рублей). Согласно ожиданиям, это «подтолкнет» таких самозанятых активнее выходить на наемную работу или заключать контракты.

Ранее российским самозанятым назвали условия для перехода на работу в штат. В ходе опроса выяснилось, что для этого сотрудник прежде всего должен приносить прибыль компании и демонстрировать отличные результаты при выполнении задач.

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      Дмитрий Воронин
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