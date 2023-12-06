Названы точные признаки готовности вступить в брак

Психотерапевт Карела посоветовал перед свадьбой определить свою роль в семье

Желание сделать предложение и прожить с человеком всю оставшуюся жизнь само по себе является признаком готовности вступить брак, но только этого недостаточно для семейной жизни, считают психотерапевт Натаниэль Карела и психолог Стэн Таткин. Как определить, что решение жениться или выйти замуж не было поспешным, они рассказали журналу Men's Health.

Карела подчеркнул, что одного желания создать семью мало, нужно быть готовым к партнерству и компромиссам. «Легко сказать: "Я хочу этого". Но важно осознать, что вы можете предложить партнеру. Может, вы принесете в семью образование, культуру, деньги или, возможно, ваш вклад — это юмор, терпение и способность следовать плану?» — отметил психотерапевт. Он посоветовал не только знать себя и точно понимать свою роль в будущей семье, но и убедиться, что партнер ценит именно эти качества.

Также специалист подчеркнул, что перед вступлением в брак важно узнать друг друга с разных сторон, в том числе и с отрицательных. При этом признаком счастливого брака Карела назвал наличие общих планов и убеждений о финансах, детях и образе жизни. Психотерапевт предупредил, что не нужно делать предложение, если пара ни разу вместе не обсуждала свадьбу и совместное будущее.

Таткин добавил, что с браком следует повременить, если партнеры начали отношения недавно, часто ссорятся или их отношения не одобряет окружение. Также, по его мнению, стоит встревожиться, если в присутствии партнера возникает чувство беспокойства или принуждения.

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