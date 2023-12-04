Россиянам назвали способы перестать кричать на детей

Нет ничего страшного в том, что родители изредка повышают голос на ребенка, однако, если взрослые кричат постоянно, у детей может пострадать психика, что негативно скажется на их физическом здоровье и успеваемости, заверил клинический и судебный психолог Олег Долгицкий. В комментарии для «Ленты.ру» он назвал россиянам способы перестать кричать на детей.

Психолог отметил, что чаще всего родители начинают срываться на ребенка из-за стресса в собственной жизни. Эмоциональная напряженность может возникать из-за проблем на работе и в семье, финансовой несостоятельности и множества других причин.

Чтобы перестать кричать на ребенка, нужно избавиться от провоцирующих стресс факторов. Чтобы психика пришла в норму, требуется год спокойной, размеренной жизни. Необходимо понять, что дети, так же как и взрослые, несовершенны, они тоже имеют право на ошибку Олег Долгицкий клинический психолог

Также эксперт рекомендовал родителям, которые кричат на детей, снизить нагрузки на работе и в быту, изменить образ жизни, больше активно отдыхать, придерживаться правильного питания и укреплять здоровье. Все это поможет обрести эмоциональный баланс, подвел итог психолог.

Если совладать с агрессией не удается и люди со стороны начинают делать замечания, необходимо обратиться за помощью к психологу и психиатру, тем самым позаботившись о своем здоровье и здоровье ребенка в будущем Олег Долгицкий клинический психолог

Ранее Олег Долгицкий рассказал о связи массажа и сексуального удовольствия. По его словам, массаж повышает удовольствие от интимной близости.