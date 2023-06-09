Психолог рассказал о связи массажа и сексуального удовольствия

Психолог Долгицкий рассказал, что массаж помогает получать больше удовольствия от секса

Массаж помогает получать больше удовольствия от секса, считает психолог и психоаналитик Олег Долгицкий. На связь массажа и качества интимной жизни он указал в беседе с «Лентой.ру».

Мысли человека о проблемах включают в организме механизм торможения, рассказал психолог. И чем больше кто-то погружается в переживания, тем больше скованы его мышцы. По словам Долгицкого, обычно напряжение концентрируется в чувственных зонах: губах, зонах ануса и гениталий. Массаж этих зон во время интимной близости или незадолго до нее помогает снять напряжение. В результате мешающая наслаждению скованность проходит, отметил психолог.

Стимуляция чувствительных зон во время секса помогает испытать сильное сексуальное возбуждение и получить большее удовольствие не только от оргазма, но и от самого процесса Олег Долгицкий психолог, психотерапевт

Массаж интимных частей тела положительно сказывается не только на сексуальной жизни, но и снижает уровень тревожности и депрессии в целом, заключил Долгицкий.

Ранее Олег Долгицкий рассказал о последствиях позднего начала половой жизни. Он предупредил, что отсутствие сексуальной жизни может привести к инфантильности и другим проблемам.

