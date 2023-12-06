Названы ускоряющие старение кожи факторы

Косметолог Дараселия: стресс и недостаток сна ускоряют старение кожи

Стресс, неправильный образ жизни и воздействие солнечных лучей являются основными факторами раннего старения кожи. Об этом рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Софико Дараселия в беседе с «Газетой.Ru».

Специалистка уточнила, что неправильный образ жизни — это не только употребление спиртных напитков, которые усиливают отечность и повреждают сосуды, но и несоблюдение режима дня. По ее словам, недостаток сна напрямую влияет на гормональный фон, уменьшает выработку коллагена и ускоряет старение. Также факторами быстрого увядания кожи Дараселия назвала неправильное питание и пассивный образ жизни.

Чрезмерное воздействие солнца является еще одной причиной ухудшения качества кожи, указала косметолог. Она объяснила, что солнечные лучи разрушают волокна коллагена и провоцируют появление пигментных пятен, если не защищаться от них на улице.

Третьим фактором старения Дараселия назвала хронический стресс. Под его воздействием, объяснила специалистка, меняется гормональный фон и обмен веществ, что негативно отражается на качестве кожи. «Это и связочный аппарат, и жировые пакеты на лице, и волокна коллагена, и мимическая активность», — перечислила Дараселия проблемы, которые могут появляться из-за стресса.

Ранее клинический психолог Геляна Ширикинова предупредила, что утренняя бессонница провоцирует раннее старение и ожирение. Она уточнила, что риск увеличивается, если чаще трех раз в неделю человек просыпается с трех до шести часов утра.