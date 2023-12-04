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15:36, 4 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности слишком раннего пробуждения

Психолог Ширикинова: утренняя бессонница грозит ранним старением и ожирением

Фото: Galina Kondratenko / Unsplash

Утренней бессонницей можно считать пробуждение с трех до шести утра, рассказала клинический психолог Геляна Ширикинова. Об опасности слишком раннего пробуждения она предупредила в беседе с «Секретом фирмы».

По словам Ширикиновой, о хроническом состоянии можно говорить, когда утренняя бессонница наблюдается не менее трех дней в неделю на протяжении минимум трех месяцев. Из-за этого, продолжила она, у человека возникает состояние хронической тревоги и повышается риск развития тревожного расстройства. «Хроническая утренняя бессонница повышает уровень конфликтности и снижает качество жизни и возможности адаптации человека в социуме, не говоря уже о снижении возможности высших психических функций, таких как память, внимание, мышление», — объяснила Ширикинова.

Кроме того, предупредила психолог, утреннее нарушение сна грозит сбоями в работе эндокринной системы — часто эпизоды бессонницы предваряет снижение выработки мелатонина. Это, в свою очередь, может провоцировать раннее старение женского организма, наступление менопаузы, развитие ожирения и сахарного диабета.

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Из-за отсутствия чувства отдыха, уточнила Ширикинова, в организме повышаются уровни гормонов пролактина, кортизола и адреналина. «Они подтягивают за собой изменение нервно-мышечного напряжения, что ведет к нарушениям кровотока, кислородному голоданию мозга и ухудшению всего физического состояния», — предупредила психолог.

Ранее невролог, сомнолог Кадрия Валеева назвала способы борьбы с бессонницей. По ее словам, часто причиной бессонницы становятся стресс, тревога, циркадные расстройства, неправильный образ жизни.

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      Александра Лисица
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