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07:30, 6 декабря 2023Россия

Названы самые необычные забытые вещи в каршеринге

Исследование «Ситидрайв»: россияне забывали в каршеринге цемент и подковы

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Топ самых популярных вещей, забытых россиянами в каршеринге, варьируется в зависимости от сезона. Летом чаще всего забывают кепки, солнцезащитные очки и зонты. Зимой — шапки, шарфы и варежки. Встречаются и более необычные находки, например, мешок цемента. Об этом говорится в исследовании «Ситидрайв».

«Чаще всего в автомобилях забывают такие небольшие повседневные предметы, как кошельки и бумажники, провода для зарядки, наушники, ключи, сумки и рюкзаки, детские игрушки. В зимний период пользователи чаще всего оставляют в салоне шапки, перчатки, варежки, шапки и шарфы. Но бывает и что-то более габаритное — так, служба поддержки получала сообщения о найденных и забытых лыжах, сноубордах и ледянках. В летний период оставляют обычно кепки, солнцезащитные очки и зонты», — рассказали в «Ситидрайв».

Иногда водители забывают и более необычные вещи. В список самых неординарных находок за 2023 год вошли 10-килограммовый мешок цемента, бильярдный шар в бардачке, пара носков на водительском сиденье, телескоп, массажный стол, музыкальный центр, самокат, набор из барабана, семи бутылок и пустых коробок.

«Также служба поддержки Ситидрайва работала со случаями, когда в автомобиле оставляли подковы, свадебные платья, набор из топора, провода и банки соленых огурцов», — добавили аналитики.

Ранее в «Ситидрайв» рассказали о главных страхах начинающих водителей. Выяснилось, 21 процент опасаются широкополосных автомагистралей, еще 21 процент испытывает трудности с парковкой, 20 процентов опасаются недружелюбного поведения других участников дорожного движения.

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      Наталия Белова
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