Женщина отомстила напавшей на нее выдре

Женщина из США отомстила выдрам после того, как одна из них изуродовала ей лицо

В США женщина, пережившая нападение выдры, нашла необычный способ ей отомстить. Об этом пишет Metro.

В августе Джен Ройс и ее подруги катались на тюбингах по реке Джефферсон, штат Монтана. Неожиданно на них напала выдра. Она пять минут не отставала от Ройс и кусала ее за лицо, руки, уши, кисти, ноги и лодыжку. Женщинам удалось отбиться от агрессивного животного, выбраться на берег и вызвать службу спасения. Пострадавшие провели час на берегу, прежде чем до них добрались спасатели. Ройс доставили в местную больницу вертолетом, там ей наложили множество швов. Животное изуродовало Ройс лицо, и она пережила несколько серьезных операций.

До нападения Ройс считала выдр своими любимыми животными. Однако после пережитого она стала страдать от панических атак по утрам, а неприятные воспоминания мучают ее и спустя три месяца после происшествия. Чтобы оставить пережитую травму позади, женщина решила провести необычный ритуал. Они с друзьями устроили вечеринку по сжиганию выдр, в ходе которой Ройс избавилась от некоторых из своих мягких игрушек в виде выдр.

Я думаю, что всегда буду нервничать при виде выдр, вряд ли я снова начну испытывать к ним симпатию. Это забавно, потому что раньше выдры были моими любимыми животными. У меня были безделушки в виде выдр и мягкие игрушки. Странно перейти от того, что я так любила, к тому, чего я боюсь Джен Ройс женщина, пережившая нападение выдры

Нападения выдр невероятно редки: с 1875 года во всем мире было зарегистрировано всего около 59 атак.

Ранее в США на 74-летнего мужчину напала бешеная выдра. Это случилось, когда мужчина кормил уток у себя на заднем дворе.