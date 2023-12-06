Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:49, 6 декабря 2023Из жизни

Женщина отомстила напавшей на нее выдре

Женщина из США отомстила выдрам после того, как одна из них изуродовала ей лицо

Фото: Unsplash

В США женщина, пережившая нападение выдры, нашла необычный способ ей отомстить. Об этом пишет Metro.

В августе Джен Ройс и ее подруги катались на тюбингах по реке Джефферсон, штат Монтана. Неожиданно на них напала выдра. Она пять минут не отставала от Ройс и кусала ее за лицо, руки, уши, кисти, ноги и лодыжку. Женщинам удалось отбиться от агрессивного животного, выбраться на берег и вызвать службу спасения. Пострадавшие провели час на берегу, прежде чем до них добрались спасатели. Ройс доставили в местную больницу вертолетом, там ей наложили множество швов. Животное изуродовало Ройс лицо, и она пережила несколько серьезных операций.

До нападения Ройс считала выдр своими любимыми животными. Однако после пережитого она стала страдать от панических атак по утрам, а неприятные воспоминания мучают ее и спустя три месяца после происшествия. Чтобы оставить пережитую травму позади, женщина решила провести необычный ритуал. Они с друзьями устроили вечеринку по сжиганию выдр, в ходе которой Ройс избавилась от некоторых из своих мягких игрушек в виде выдр.

Я думаю, что всегда буду нервничать при виде выдр, вряд ли я снова начну испытывать к ним симпатию. Это забавно, потому что раньше выдры были моими любимыми животными. У меня были безделушки в виде выдр и мягкие игрушки. Странно перейти от того, что я так любила, к тому, чего я боюсь

Джен Ройсженщина, пережившая нападение выдры
Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Нападения выдр невероятно редки: с 1875 года во всем мире было зарегистрировано всего около 59 атак.

Ранее в США на 74-летнего мужчину напала бешеная выдра. Это случилось, когда мужчина кормил уток у себя на заднем дворе.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в президентский дворец в ОАЭ. Его сопровождали истребители, а встречали триколором в небе и залпами пушек

      В России затонули сотни кораблей

      Россиянам назвали условие получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Минюст предложил расширить ограничения для должников по алиментам

      Volkswagen озвучил итоги аудита по вопросу принудительного труда в Китае

      Москвичам спрогнозировали зиму с резкими перепадами температуры

      Россиянин отправил откровенное фото женщине и попал под следствие

      В России 14-летняя девочка расхотела учиться и сбежала за сотни километров замуж

      Сопровождение борта Путина истребителями Су-35С показали на видео

      Инстасамка показала внешность до пластики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости