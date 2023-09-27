Бешеная выдра напала на кормившего уток мужчину

Во Флориде на мужчину напала выдра, больная бешенством

В США на 74-летнего мужчину напала бешеная выдра. Об этом сообщает WPTV-TV.

Выдра атаковала жителя города Юпитер, штат Флорида, Джо Скаглионе, когда он кормил уток у себя во дворе. По его словам, он уже собирался идти в дом, когда заметил приближающееся животное. Хотя оно вело себя необычайно агрессивно, Скаглионе не стал убегать: ему казалось, по его словам, что поворачиваться спиной к дикому животному — плохая идея.

Выдре удалось вцепиться в руку мужчины. «Она укусила меня между указательным и большим пальцами и не желала отпускать, так что мне пришлось схватить ее за горло», — рассказывает Скаглионе. По словам американца, он понял, что перед ним животное, больное бешенством.

На крики из дома выбежала жена Скаглионе. Она испугалась и, увидев кровь, стала звать на помощь. Выдре тем временем удалось вырваться из хватки мужчины. Она побежала по улице и успела покусать домашнюю собаку. После этого ее удалось поймать, накрыв мусорным баком.

Джо Скаглионе получил около 40 глубоких царапин и укусов на руках и ногах. Прибежавший на шум сосед вызвался отвезти его в больницу.

Cлужба по контролю за животными позднее подтвердила, что пойманная выдра была больна бешенством. Сотрудники службы утверждают, что не сталкивались с подобными случаями как минимум десять лет.

Бешенство — природно-очаговое особо опасное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передается со слюной при укусе больным животным. Людям, укушенным бешеными животными, обеззараживают раны спиртом и вводят в них антирабический иммуноглобулин, после проводят курс лечебно-профилактической иммунизации антирабической вакциной.

Ранее сообщалось, что житель британского Сануиджа пережил укус самого опасного паука Великобритании и принял его последствия за инсульт. У него парализовало часть лица.