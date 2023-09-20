Самый опасный паук Великобритании укусил спящего мужчину за глаз

Daily Mirror: в Великобритании ложная вдова укусила мужчину за глаз

Житель британского города Сануидж, графство Кент, пережил укус самого опасного паука Великобритании и принял его последствия за инсульт. Об этом сообщает Daily Mirror.

50-летний Стюарт Вести рассказал, что проснулся посреди ночи от того, что одна из сторон его лица сильно болела и пульсировала. Он принял антигистаминные препараты и снова лег спать. «Когда я проснулся утром, мне показалось, что у меня случился инсульт. Одна сторона моего лица опустилась», — вспоминает он. Мужчина с женой начал собираться в больницу и в этот момент обнаружил раздавленного паука в своей кровати. Вести положил членистоногое в коробок и вместе с ним приехал в медицинское учреждение.

Врачи осмотрели пациента и изучили паука. Они пришли к выводу, что мужчину укусила ложная черная вдова, яд которой вызывает у человека мышечные спазмы, боль, лихорадку, потливость и общее недомогание. Укус ядовитого паука пришелся в глаз Вести. Чтобы убедиться, что ложная вдова не задела глазное яблоко мужчины, и определить точное место укуса, медики залили ему в глаз краситель. Вскоре выяснилось, что паук укусил Вести за веко. «Когда я был совсем маленьким, в меня бросили палку, и она попала в этот глаз. Я был слишком мал для установки искусственного хрусталика. У меня в любом случае не очень хорошее зрение на этом глазу, но было бы не очень хорошо, если бы меня укусили в другой», — говорит мужчина.

По словам Вести, ему повезло, что он не лишился зрения. «Я мало знал о ложных черных вдовах. Но когда я поискал информацию, то обнаружил, что некоторые люди теряли руки из-за ее укуса. Так что мне действительно повезло, что все обошлось», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рука мужчины начала гнить после укуса ложной черной вдовы. По словам пострадавшего, после укуса ему потребовалось шесть недель, чтобы удалить все пораженные участки кожи.