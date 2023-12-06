Переговоры Путина и президента ОАЭ завершились

Переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ в Абу-Даби завершились

Переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча глав государств состоялась во дворце Каср Аль-Ватан. После переговоров президент России отправится в Саудовскую Аравию в Эр-Рияд, где встретится с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

Перед началом переговоров Путин отметил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень. Он назвал ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире.