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15:56, 6 декабря 2023Мир

Переговоры Путина и президента ОАЭ завершились

Переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ в Абу-Даби завершились

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча глав государств состоялась во дворце Каср Аль-Ватан. После переговоров президент России отправится в Саудовскую Аравию в Эр-Рияд, где встретится с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

Перед началом переговоров Путин отметил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень. Он назвал ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире.

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