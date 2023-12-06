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14:27, 6 декабря 2023Мир

Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с ОАЭ

Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

Фото: Andrey Gordeev / Reuters

Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вышли на беспрецедентно высокий уровень. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, передает ТАСС.

«Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом. И действительно Объединенные Арабские Эмираты — главный торговый партнер России в арабском мире», — сказал Путин.

Ранее в среду, 6 ноября, стало известно о начале переговоров глав двух государств. Встреча проходит во дворце Каср Аль-Ватан. Автомобиль российского лидера сопровождал кавалерийский эскорт, в честь приезда Путина также был произведен залп из артиллерийских орудий.

Для лидеров России и ОАЭ это уже вторая встреча за 2023 год. После переговоров Путин направится в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

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