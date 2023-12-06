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01:31, 6 декабря 2023Мир

Посол Израиля в России объявил о завершении миссии в Москве

Посол Израиля в РФ Бен Цви заявил, что завершает миссию и выходит на пенсию

Александр Бен Цви. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что завершает миссию в Москве и выходит на пенсию. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, я должен это подтвердить. Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — отметил дипломат.

Бен Цви добавил, что ему на смену придет очень компетентная преемница, Симона Гальперин. Новая глава дипломатической миссии прибудет в Россию на следующий день после ухода посла.

3 ноября замглавы МИД России Андрей Руденко принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви. Встреча состоялась по просьбе израильского дипломата. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по актуальным темам мировой повестки.

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      Марина Совина
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