Посол Израиля в России объявил о завершении миссии в Москве

Посол Израиля в РФ Бен Цви заявил, что завершает миссию и выходит на пенсию

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что завершает миссию в Москве и выходит на пенсию. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, я должен это подтвердить. Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — отметил дипломат.

Бен Цви добавил, что ему на смену придет очень компетентная преемница, Симона Гальперин. Новая глава дипломатической миссии прибудет в Россию на следующий день после ухода посла.

3 ноября замглавы МИД России Андрей Руденко принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви. Встреча состоялась по просьбе израильского дипломата. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по актуальным темам мировой повестки.