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18:35, 3 ноября 2023Мир

Замглавы МИД России принял посла Израиля в Москве

Замглавы МИД России Руденко принял посла Израиля Бен Цви в Москве

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Замглавы МИД России Андрей Руденко принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что встреча состоялась по просьбе израильского посла. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по актуальным темам мировой повестки.

16 октября российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы президент проинформировал израильского коллегу о шагах России по содействию нормализации обстановки и недопущения дальнейшей эскалации.

Ранее Александр Бен Цви заявил, что соседние страны могут быть втянуты в конфликт Израиля и Палестины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что риск вовлечения третьих стран в ситуацию в Израиле велик.

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      Алина Гончарова
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