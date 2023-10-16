Путин провел переговоры с премьером Израиля

Президент РФ Путин провел телефонные переговоры с премьером Израиля Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаньяху. В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта», — говорится в заявлении.

Путин проинформировал Нетаньяху о шагах России по содействию нормализации обстановки и недопущения дальнейшей эскалации, а также предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с президентами Сирии, Ирана, Палестины и Египта Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси, Махмудом Аббасом и Абдельфаттахом Сиси. Российский лидер и его ближневосточные коллеги выразили обеспокоенность эскалацией в секторе Газа.