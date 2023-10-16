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16:03, 16 октября 2023Мир

Кремль назвал цель мирных переговоров по палестино-израильскому конфликту

Ушаков: необходима реализация одобренного ООН плана по Израилю и Палестине

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главной целью мирных переговоров по палестино-израильскому конфликту должна стать реализация одобренного ООН плана по созданию двух государств на территории Израиля. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, Россия выступает за немедленно прекращение огонь обеими сторонами палестино-израильского конфликта и переход к процессу политического урегулирования.

Он также назвал основную цель мирных переговоров, добавив, что необходимо предпринять активные и резкие шаги, чтобы прекратить обострение конфронтации. «Целью любых мирных переговоров должна стать реализация одобренной ООН формулы двух государств, которая предполагает создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и это государство существовало бы в мире и безопасности с Израилем», — сказал представитель Кремля.

Ранее президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад выступили за помощь сектору Газа. Уточняется, что речь идет о необходимости незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям анклава.

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    Дарья Балацкая
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