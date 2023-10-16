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18:41, 16 октября 2023Мир

Путин и ближневосточные лидеры выразили обеспокоенность эскалацией в Газе

Кремль: Путин и ближневосточные лидеры обеспокоены ростом числа жертв в Газе

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и президенты Сирии, Ирана, Палестины и Египта Башар Асад, Эбрахим Раиси, Махмуд Аббас и Абдельфаттах Сиси выразили обеспокоенность эскалацией в секторе Газа, сопровождающейся ростом числа жертв. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

В ходе телефонных разговоров с ближневосточными лидерами Путин уделил внимание резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту. «Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся».

Отмечается, что президенты озабочены вероятностью перерастания конфликта в региональную войну. Они также выразили общее мнение, что причиной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. Путин, в свою очередь, заявил, что для разрешения конфликта необходимо «создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».

Ранее в Кремле назвали цель мирных переговоров по палестино-израильскому конфликту. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, необходима реализация одобренного ООН плана по Израилю и Палестине.

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    Дарья Балацкая
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