Путин созвонится с лидерами Израиля и Палестины

Ушаков анонсировал переговоры Путина с лидерами Израиля и Палестины

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал переговоры по телефону российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня у нас, можно сказать, такой "мощный выстрел": пять телефонных разговоров. В течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта — [Абдул-Фаттахом] ас-Сиси, Палестины — Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху», — заявил Ушаков.

Он также отметил, что Путин донесет до каждой из сторон российскую позицию по конфликту.

Ранее Ушаков заявил, что визит Аббаса в Россию уже согласован и должен состояться в ближайшее время.