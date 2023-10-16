Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:48, 16 октября 2023Мир

Путин созвонится с лидерами Израиля и Палестины

Ушаков анонсировал переговоры Путина с лидерами Израиля и Палестины

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал переговоры по телефону российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня у нас, можно сказать, такой "мощный выстрел": пять телефонных разговоров. В течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта — [Абдул-Фаттахом] ас-Сиси, Палестины — Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху», — заявил Ушаков.

Он также отметил, что Путин донесет до каждой из сторон российскую позицию по конфликту.

Ранее Ушаков заявил, что визит Аббаса в Россию уже согласован и должен состояться в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Игра «Что? Где? Когда?» закончилась скандалом. Звездный знаток объявил об уходе из клуба после конфликта с ведущим

    Пещерные раскопки доказали развитый интеллект у неандертальцев

    Кремль назвал цель мирных переговоров по палестино-израильскому конфликту

    В МИД России предупредили об угрозе наземной операции в секторе Газа

    Приказывавшего убивать гражданских командира роты ВСУ осудили пожизненно

    Первая ракетка России назвала теннис худшим видом спорта

    Приехавший в отпуск из зоны СВО россиянин сломал позвоночник в ДТП

    Дизайнер Артемий Лебедев высказался об отношении к мату

    Шойгу рассказал Путину о российской линии обороны в ходе СВО

    Россиян предупредили о переплатах при покупке одного вида квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости