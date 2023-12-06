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21:21, 6 декабря 2023Мир

Путин и наследный принц Саудовской Аравии вновь по-братски поздоровались

Президент России Путин и саудовский кронпринц вновь по-братски поздоровались
Владимир Путин и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Владимир Путин и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд вновь по-братски поздоровались, пожав с большого размаха друг другу руки. Видео было опубликовано в Telegram-канале Пул №3.

Так, саудовский кронпринц поприветствовал российского лидера в рамках его визита в Эр-Рияд.

Рукопожатия двух политиков не первый год популярны в интернете. В частности, во время саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в 2018 году Путин эффектно пожал руку крон-принцу в зале пленарного заседания. Видео стало известным, так как произошло в момент, когда в зал заходил тогдашний президент США Дональд Трамп. Так как американский лидер отказался до этого видеться с российским коллегой, подобный жест стал поводом для шуток над Трампом.

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      Максим Габриелян
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