Путин одним указом присвоил почти 70 генеральских и адмиральских званий

Президент Путин одним указом присвоил 67 генеральских и адмиральских званий

Президент России Владимир Путин одним указом присвоил 67 генеральских и адмиральских званий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Удостоившиеся званий военные служат в Росгвардии, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службе судебных приставов (ФССП), а также в Государственной противопожарной службе.

Среди тех, кого повысили в звании есть начальник Управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов, ставший генерал-лейтенантом, командующий Каспийской флотилией Александр Пешков, удостоившийся звания вице-адмирала, командующий Северо-Западным округом войск Росгвардии Сергей Бураков, получивший звание генерал-лейтенанта, а также замкомандующего группировкой войск «Восток» по военно-политической работе Роман Греков, тоже ставший генерал-лейтенантом.

В ноябре Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел (ОВД) и Вооруженных сил (ВС) России. Согласно документу, звание генерал-лейтенанта полиции присвоено шести сотрудникам ОВД. Звание генерал-майора полиции получил 21 сотрудник.