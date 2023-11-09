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02:38, 9 ноября 2023Россия

Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам

Президент России Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам полиции и армии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел (ОВД) и Вооруженных сил (ВС) России. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, звание генерал-лейтенанта полиции присвоено шести сотрудникам ОВД. Звание генерал-майора полиции получил 21 сотрудник. Кроме того, генерал-майором внутренней службы и генерал-майором юстиции стали по одному человеку.

Как уточняется в указе, звание генерал-полковника присвоено одному военнослужащему армии РФ, генерал-лейтенанта — троим, а генерал-майора — 11 российским военным.

Ранее стало известно, что Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко.

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      Марина Совина
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