Путин прибыл в Эр-Рияд для переговоров с принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд для проведения переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в Саудовской Аравии российский политик проведет переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

Ранее Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где у него были запланированы переговоры с Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном. Уточняется, что истребители несли штатное вооружение различного класса.