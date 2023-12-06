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19:12, 6 декабря 2023Мир

Путин прибыл в Эр-Рияд

Путин прибыл в Эр-Рияд для переговоров с принцем Саудовской Аравии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд для проведения переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в Саудовской Аравии российский политик проведет переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

Ранее Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где у него были запланированы переговоры с Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном. Уточняется, что истребители несли штатное вооружение различного класса.

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      Виктория Кондратьева
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