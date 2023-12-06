Раскрыты подробности стрельбы по полицейским в Рязанской области

Причиной стрельбы россиянина по полицейским в Рязанской области стал обыск

Россиянин открыл огонь по полиции после того, как силовики из Вологодской области пришли к нему с обыском. Подробности в среду, 6 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, увидев силовиков, 40-летний мужчина схватил огнестрельное оружие и открыл огонь. Ранение получил сотрудник Вологодского управления МВД Максим Розанов. Медикам не удалось спасти ему жизнь.

Ранее 6 декабря сообщалось, что мужчина открыл стрельбу со второго этажа дома, расположенного возле трассы М-5 в Рязанской области. Спустя время стрелка задержали штурмом, сейчас его везут на допрос. Мотивы действий злоумышленника устанавливаются.