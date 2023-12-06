Россиянин открыл стрельбу из дома возле трассы и лишил жизни полицейского

«112»: в Рязанской области мужчина открыл стрельбу из ружья возле трассы М-5

Мужчина открыл стрельбу со второго этажа дома, расположенного возле трассы М-5 в Рязанской области, и лишил жизни полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, 47-летний мужчина начал стрелять из ружья без причины и попал в одного из сотрудников правоохранительных органов. Потерпевший после полученных ранений не выжил.

Спустя время стрелка задержали штурмом, сейчас его везут на допрос. Мотивы действий злоумышленника устанавливаются.

Ранее в Херсонской области сержант устроил стрельбу из автомата в ходе конфликта с сослуживцами, его задержали.